La reprimenda de David Ferrer a Rafa Jódar por gritarle a un recogepelotas

El capitán de España en la Copa Davis ha incidido en que no le gustó la actitud del madrileño ya que estuvo "fuera de lugar", pero le defiende de las críticas excesivas.

"Rafa es muy buen tío, muy educado y respetuoso"

Durante su victoria en cuartos de final del Masters 1000 de Shanghái contra Botic van de Zandschulp, Rafa Jódar dejó una polémica imagen.

El madrileño, tras desaprovechar una bola de break, explotó contra un recogepelotas al que se dirigió de muy malas formas: "¡Dame la puta toalla!".

El número 13 del mundo rápidamente fue el foco de las críticas y sobre ello le preguntaron en 'Cope' a David Ferrer, que fue tajante al respecto: "No me preocupa, pero no me gusta esto".

El capitán de España en la Copa Davis, eso sí, quiso echarle 'un capote': "Ahora, los tenistas están muy expuestos. Estas cosas han pasado siempre, no estoy justificando a Rafa, pero en un momento dado todos perdemos los nervios y hacemos cosas que no están bien".

"No podemos tener una opinión categórica sobre él por un episodio puntual. A todos nos ha pasado algo así, se aprende de estas cosas", añadió.

Aun así, Jódar se llevó reprimenda: "Rafa es muy buen tío, muy educado y respetuoso. Lo que pasó estuvo fuera de lugar, pero no nos volvamos locos juzgándole".