"Fue duro perder contra un chico de 15 años que todavía no era nadie". Estas son palabras de Ramón Delgado, primer rival al que se enfrentó un 'rookie' Rafa Nadal a muy temprana edad.

El manacorí derrotó al extenista paraguayo en 2002 y, 6.765 días después, cuando Rafa ya tiene 1001 victorias en su haber, Delgado, que por aquel entonces tenía 24 años y estaba en el Top 100 de la ATP, ha relatado cómo discurrió el partido.

"Fui la primera víctima, le di la confianza y sigo esperando algún tipo de compensación por todo lo que está logrando", ha explicado el paraguayo, feliz de haber sido el punto de partida de la exitosa carrera de uno de los mejores tenistas de la historia.

"Fue la derrota más dulce de mi carrera", afirma, destacando también los puntos fuertes que vio en un Rafa de apenas 15 años: "El aspecto mental, la intensidad, la actitud, la forma en la que defendía, la consistencia..."

Tras ello, Delgado no volvió a verse las caras con Nadal: "Fue la única vez, pero no me hubiera gustado volver a enfrentarme a él".

"Nadal seguirá ganando. Dentro y fuera de la pista es un ejemplo para todos", ha zanjado el tenista en una entrevista realizada por 'Jugones'.