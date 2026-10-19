Corretja señala la gran diferencia entre Rafa Nadal y Carlos Alcaraz

El exnúmero dos del mundo ha comparado las diferentes actitudes con las que el balear y el murciano afrontan las adversidades.

En una entrevista concedida a 'El País Semanal', Álex Corretja ha dejado una llamativa reflexión sobre las diferentes personalidades de Rafa Nadal y Carlos Alcaraz.

En concreto, sobre cómo afrontó el balear su carrera y cómo lo está haciendo ahora el murciano, explayándose en las distintas formas de ser de cada uno.

A Rafa le define como un gladiador: "Nadal roza lo incomprensible. Es la filosofía del sufrimiento. Hemos crecido así: 'Venga, hay que darlo todo, un poco más'. Rafa es eso. ¿Estás cansado? ¿Tienes calor? ¿Tienes sed? Aguanta. No importa".

"Es un instinto de supervivencia constante desde que eres pequeño. Para mí, una de las cosas más importantes del tenis —y te diría que de la vida— es saber borrar lo que acaba de suceder, lo bueno y lo malo, para seguir caminando", ha explicado.

Sin embargo, el exnúmero dos del mundo ve a Carlitos un 'alérgico' a la presión: "Puede estar jugándoselo todo y pasárselo bien. Como ejemplo, Rafa es disciplina, épica, resistencia, pero como forma de vivir el tenis me parece mucho más sano lo de Alcaraz, porque el chaval se lo está pasando bien".

"Alcaraz está en Roland-Garros y parece que está en Eurodisney: 'Me subo a otra atracción'. 'Sí, chaval, súbete, pásatelo bien'. Baja con una sonrisa. Nosotros éramos más de subirnos a la atracción, bajar mareados, hechos una mierda, y decir: 'no importa, me vuelvo a subir'. Esa es la forma en la que crecimos nosotros", ha zanjado.