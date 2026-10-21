McEnroe da las gracias a Carlos Alcaraz: "Es lo mejor que le ha pasado al tenis en diez años"

La leyenda del tenis lanza muchos elogios al tenista murciano: "Somos muy afortunados de poder tenerle".

John McEnroe, una de las mayores leyendas del tenis, se ha rendido a Carlos Alcaraz. Ha desvelado que es su jugador favorito del momento y le ha dado las gracias porque "es lo mejor" que le ha pasado a ese deporte en los últimos años.

Así lo ha dicho en una entrevista a 'RTVE': "Alcaraz es el mejor, es mi tenista favorito. Es lo mejor que le ha pasado al tenis en los últimos 10 años".

"Es un tenista increíble. Somos muy afortunados de tenerle. Estoy contento de que haya vuelto, porque cuando ha estado fuera el tenis era más aburrido", dice el exjugador.

Y no es el único español joven que está despuntando. También ha irrumpido Rafa Jódar con muchísima fuerza: "Ahora también ha aparecido Jódar. El tenis español... Rafa Nadal lo cambió todo, salió de repente y cambió el tenis español".

"Veía a Rafa y decía, '¿cómo es posible que haga eso?'. En Estados Unidos llevamos mucho tiempo sin ganar un Grand Slam, y solo Nadal ya ganó 22...", reflexiona McEnroe.

Alcaraz, en Viena

Carlos Alcaraz vuelve a la acción en el ATP de Viena a la espera de que lleguen dos de las grandes citas de la temporada: las ATP Finals (Torneo de Maestros) y la Copa Davis.

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