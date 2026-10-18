La increíble reflexión de Davidovich sobre Jódar en Shanghái: "Rafa, solo tienes 20 años..."

Alejandro se deshizo en elogios hacia el joven de Leganés tras una final que se decidió en el tercer y último set. Rafa terminó cojeando pero acabó el partido con honor.

Rafa Jódar sigue tumbando puertas con una facilidad pasmosa. Este domingo, el de Leganés ha estado a pocos puntos de convertirse en el sexto jugador más joven de la historia del tenis en ganar un Masters 1.000.

Finalmente, ha sido Davidovich el que ha terminado levantando el trofeo. El malagueño ha conquistado el mayor torneo de su carrera después de una temporada muy complicada tanto a nivel lesiones como a nivel mental.

Su situación ha contrastado algo con la de Rafa Jódar, profesional desde marzo, que ha roto cuaquier barrera y récord en términos de precocidad. Davidovich ha querido acordarse del mérito que ha tenido el año de Jódar dejándole un mensaje muy emotivo.

"En primer lugar quiero felicitar a Rafa. Tienes solo 20 años, pero tienes un futuro enorme y vas a estar aquí muchas veces. Eres un gran jugador y una gran persona, así que muchas felicitaciones por lo que estás logrando en tu primer año, es increíble", ha asegurado Alejandro en la entrega de premios.

El malagueño también se ha acordado del padre de Jódar, único miembro del equipo del de Leganés: "Y a tu padre, lo que están haciendo es... no puedo describirlo con palabras, así que muchas felicidades y con certeza vas a ser campeón aquí".

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido