La llamativa reflexión de un mítico entrenador sobre Djokovic: "Parece que se muere en pista..."

Patrick Mourtatoglu, técnico francés de leyendas como Serena Williams, ha analizado la situación de Novak tras su título en Pekín. Intenta definir si el serbio será capaz de seguir aumentando su palmarés.

Novak Djokovic asombró al mundo del tenis el pasado ATP 500 de Pekín. El serbio continuó con su excelsa racha en la capital china para alzarse de nuevo con otro título ATP a sus 39 años. La gran sorpresa la dio en semifinales imponiéndose a Alexander Zverev.

Patrick Mouratoglou ha analizado la extraña situación que vive el de Belgrado. A 'Nole' le cuesta pelear por los 'Grand Slams' debido a la exigencia física de jugar a cinco sets. Sin embargo, en torneos a tres sets sigue sindo especialmente peligroso.

El entrenador francés apunta, sin embargo, a un problema mental y no físico a la jugar partidos tan exigentes: "En el US Open, dije algo que sorprendió a mucha gente: El problema de Novak no es físico. Es una locura y está ligada a su falta de preparación. Muchos de sus fans me atacaron por ello. Luego ganó Pekín. ¿Entonces, he cambiado de opinión?".

"No. Mira sus dos primeras rondas ahí. La misma historia que antes: se siente mal, llama al médico, parece que se está muriendo en la pista, No está jugando bien y pierde sets. Podría haber perdido en la primera ronda. De verdad. Podría haber perdido en la segunda ronda. Pero encontró la manera. No sé cómo, pero encontró la manera", aseguró Mouratoglou en sus redes.

El mítico entrenador también reconoce que puede que a 'Nole' le venga mejor jugar sin ser favoritos: "Luego, como siempre, cuantos más combates gane, más se va el estrés de perder contra 'esos tipos'. Contra Zverev, no tenía nada que perder. Estaba suelto. Jugaba a su verdadero nivel. Y ese nivel sigue siendo increíble. Su tenis y su forma física son fundamentales".

"No es tenis. No es fitness. Es mental. Sé que suena loco. ¿Un tipo con 24 Grand Slams, nervioso contra el número 16 del mundo en una primera ronda? No tiene sentido. Para mí, tiene todo el sentido", concluye Patrick.

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