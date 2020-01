El pasado mes de octubre, el guardameta italiano Gianluigi Buffon, realizó unas declaraciones en las que comparaba a los dos mejores jugadores de tenis con las dos estrellas del fútbol mundial: "Messi es como Federer y Cristiano Ronaldo es como Nadal".

"Es difícil para mí opinar porque no los he visto jugar lo suficiente. Es más una visión general. Yo sigo al Basilea y, honestamente, no veo mucho otros partidos. Lo que Messi y Ronaldo han hecho por el fútbol y lo que son individualmente es increíble, también como integrantes de sus equipos, si no no hubieran logrado el éxito que tuvieron", comentó Federer.

Sin embargo, pareció no estar muy de acuerdo con la comparación realizada por Buffon, a quién calificó como uno de sus futbolistas preferidos. "Sé cuál es la imagen de Cristiano y de Messi, pero es diferente. Rafa y yo somos muy diferentes", afirmaba el suizo.

También tuvo tiempo de hablar sobre el futuro del mundo del fútbol y comparó a Mbappé con uno de sus compañeros en el circuito: "Sería alguien veloz, como Dominic Thiem. Alguien fuerte, así que debería de ser él. Además, le gusta el fútbol".

Roger Federer comenzó su andadura en el Open de Australia frente al americano Steve Johnson, al que ganó con facilidad en tres sets en un partido que duró alrededor de la hora y media.