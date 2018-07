Djokovic confirma una nueva operación en el codo: "Todavía sentía dolor"

El tenista serbio Novak Djokovic confirmó que fue operado en su codo derecho para sanar una lesión que arrastraba tiempo atrás y que el año pasado le mantuvo alejado de las pistas durante seis meses.

El balcánico, exnúmero uno del mundo, anunció en las redes sociales la intervención quirúrgica a la que definitivamente se sometió para poner fin a la dolencia.

"He estado sufriendo esta lesión durante los últimos dos años y en este tiempo he estado viendo a muchos médicos. Había muchas opiniones diferentes, diferentes diagnósticos y diferentes sugerencias. No fue fácil para mí elegir qué camino tomar y qué hacer. Estuve seis meses de baja en la temporada pasada con la esperanza de volver completamente recuperado, pero lamentablemente todavía sentía dolor", reconoció Djokovic, que estuvo el pasado año alejado de las pistas desde los cuartos de final de Wmibledon.

"Echaba de menos competir y probé en el Abierto de Australia. Después acordé con mi equipo seguir otros métodos tras este torneo hasta que hace unos días acepté someterme a una pequeña intervención médica en el codo", agregó el tenista serbio, que ya piensa en la recuperación.

"Parece que estoy en el buen camino ahora para recuperarme completamente. Soy optimista y ansioso por llevar a cabo la recuperación para volver al lugar que más amo, la cancha de juego", concluyó Djokofic, que regresó a la competición en el pasado Abierto de Australia, donde fue eliminado en octavos de final contra el coreano Hyeon Chung.