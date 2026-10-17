¡Bombazo en Shanghái! Davidovich se 'carga' a Zverev y podría haber final española

El malagueño da la sorpresa eliminando al número uno de mundo en tres sets. Si Jódar gana su semifinal, el torneo más importante de Asia tendrá ganador español.

Alejandro Davidovich ha dejado una actuación memorable en las semifinales del Masters 1.000 de Shanghái. El tenista andaluz ha dado la sorpresa después de eliminar a Alexander Zverev, número uno del mundo, en tres sets (5-7, 6-4 y 6-3).

Zverev ha sabido mantenerse sólido en la primera manga. Davidovich poco ha podido hacer ante el servicio del germano, que estaba siendo muy sólido al comienzo del encuentro. Aún así, cuando 'Sascha' bajó el nivel del saque, ahí estuvo Davidovich.

El malagueño se impuso en el segundo set por 6-4 elevando mucho la solidez desde el fondo de la pista y comiéndole terreno a Zverev a medida que iba avanzando el partido. El tercer set fue el menos igualado.

Davidovich dispuso de dos bolas de partido con 5-2 en el marcador pero tuvo que esperar a sacar él para cerrar uno de sus mejores partidos esta temporada. En unos meses de algunas dudas, Davidovich recupera mucha confianza y se mete en la final del torneo más importante de Asia.

Rafa Jódar o Daniil Medvedev se enfrentarán al malagueño en una final que podría ser 100% española si el de Leganés se impone. Un encuentro por uno de los títulos más grandes de este final de temporada coincidiendo con la mejor versión, muy probablemente, de Rafa y Alejandro.

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