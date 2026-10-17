La promesa del tenis español que defiende a Jódar tras la 'ola' de críticas: "Le entiendo..."

Dani Mérida, figura emergente el tenis mundial, no duda en salir en defensa del de Leganés tras su episodio con el recogepelotas. Dani asegura que Rafa "es un diez" y que entendió su reacción.

Rafa Jódar ha estado en el centro de todas las críticas esta última semana en el Masters 1.000 de Shanghái. La gran joya del tenis español, en un momento de tensión, le gritó a un recogepelotas en el duelo de cuartos de final. Un error que le costó un 'warning' en pista e infinidad de comentarios negativos hacia su persona.

Dani Mérida, otra gran promesa del tenis español, ha querido defender a Jódar después un suceso que ha puesto en contra del de Leganés a buena parte del mundo del tenis: "En ese aspecto le comprendo mucho, ¿no? Porque yo tengo momentos de los partidos de mucha tensión, que al final tienes un carácter que no te representa o que a lo mejor tú no eres así".

"He estado con Rafa, le conozco, he estado con él en la Davis, estoy con él todas las semanas, he entrenado con él mil veces. Él es un chaval de diez fuera de la pista con su padre, trata a todo el mundo con mucho respeto", ha asegurado Dani en declaraciones para Relevo.

Jódar certificó su pase a las ATP Finals como uno de los ocho mejores tenistas del mundo. Pensando en todo lo que se jugaba, Dani entiende su reacción: "Se estaba jugando también ir a Turín y hay mucha tensión. Él intenta quitarse presión, decir que no lo piensa, pero la presión está ahí. Sabe que con victorias se va a poder clasificar para las finales que es algo que es el sueño de cada persona y hacerlo en el primer año que te metes en el Tour sería algo increíble".

"Creo que es algo que puede pasar con los nervios en el partido de tener esas reacciones, pero no es algo por lo que haya que criticarle. Él es un chaval de diez y es totalmente entendible que pueda pasar", concluye Mérida.

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