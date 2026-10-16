Así pide perdón Rafa Jódar por gritarle a un recogepelotas

El madrileño ha reconocido que "fue un error" y tratará de coincidir con el joven recogepelotas para pedirle perdón en persona.

Tras clasificarse para las semifinales del Masters 1000 de Shanghái después de remontar ante Casper Ruud, Rafa Jódar ha pedido perdón en rueda de prensa por cómo trató hace unos días a un recogepelotas.

Durante su victoria en octavos de final contra Botic van de Zandschulp, tras desaprovechar una bola de break, el madrileño explotó contra un recogepelotas al que se dirigió de muy malas formas: "¡Dame la puta toalla!".

"Fue un error. Después del partido estuve reflexionando y me di cuenta de que no debería haber tratado así al recogepelotas. Estaba frustrado por cómo iba el partido para mí. No soy perfecto, soy humano y cometo errores", ha señalado.

El tenista de 20 años considera que esta es una faceta que debe mejorar al igual que otras: "Así que aprenderé de este error para no repetirlo. Así como estoy aprendiendo cómo hacer el revés o cómo hacer la derecha o cómo hacer el saque, también estoy aprendiendo cómo comportarme en la pista".

"Intentaré no volver a hacerlo porque esa no es la forma correcta de tratar a los recogepelotas, y respeto mucho su trabajo", ha explicado.

De hecho, tratará de coincidir con el joven recogepelotas para pedirle perdón en persona: "Me gustaría, sí, disculparme con el recogepelotas. Si tengo alguna oportunidad de verlo aquí en el recinto, intentaré decirle que lo siento mucho por mi comportamiento y la forma en que actué en ese momento, y nunca volveré a hacerlo".