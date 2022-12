Mucho se habló de Ronaldo cuando siendo la estrella del Barça dejó el club azulgrana para poner rumbo a la Serie A. El brasileño, por aquel entonces mejor delantero del mundo, ha confirmado, más de 20 años después, por qué tomó la decisión de irse al Inter de Milán.

"Estaba en conversaciones para alargar mi contrato con el Barça, pero no llegamos a un acuerdo. Fue entonces cuando decidí que no quería seguir allí. No confiaba en la directiva", afirma Ronaldo en una entrevista para el Inter de Milán.

El brasileño dice que no le fue demasiado complicado aceptar la oferta del club italiano: "Llegaron y me ofrecieron un increíble desafío. Por aquel entonces la Serie A era la más competida del mundo. Era la más difícil".

Ronaldo habla sobre cómo fue su debut con el Inter: "Había muchas expectativas y estaba algo nervioso. San Siro estaba lleno... fue maravilloso".