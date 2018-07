El esquiador Bode Miller pierde a su hija con tan sólo 19 meses

El estadounidense Bode Miller, campeón olímpico y tetracampeón del mundo de esquí alpino, ha perdido a su hija de tan solo 19 meses, Emeline Grier, que cayó en una piscina y falleció por ahogamiento, según informó el propio deportista en su cuenta de Instagram.

[[LINK:EXTERNO|||https://www.instagram.com/p/Bj5vogTFQnD/|||We are beyond devastated. Our baby girl, Emmy, passed away yesterday. Never in a million years did we think we would experience a pain like this. Her love, her light, her spirit will never be forgotten. Our little girl loved life and lived it to it’s fullest everyday. Our family respectfully requests privacy during this painful time.]]