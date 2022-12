Diego Armando Maradona se ha ofrecido a dirigir a la selección argentina gratis, ocho años después de fallar en su intento de sumar un Mundial como entrenador al que obtuvo de manera brillante como futbolista.

Maradona, quien vio el partido del sábado en Kazán en el que Argentina se quedó fuera del Mundial al caer 4-3 con Francia en octavos de final, fue consultado en la cadena Telesur si le gustaría tener revancha. "Sí y lo haría gratuitamente. No pediría nada a cambio", señaló pese a que Jorge Sampaoli tiene contrato con la federación argentina hasta 2022.

"Me duele el corazón"

El 'Pelusa' dirigió a la 'albiceleste' en 2010, cuando su equipo fue vapuleado 4-0 por Alemania en cuartos de final. Desde ese momento, Maradona, quien llevó a Argentina a ganar su segundo y último Mundial en 1986, solamente dirigió a dos equipos en Emiratos Arabes Unidos.

En Rusia, Maradona fue protagonista en los partidos de Argentina en la fase de grupos con sus muecas, gritos y celebraciones de gol. En el choque con Nigeria tuvo que ser atendido por lo que él mismo calificó como una indisposición.

"Creen que estoy contento pero me duele el corazón. Ojalá Dios me diera la fuerza como para volver a la cancha, los años y la vida pasan para todo el mundo y a mí me agarran los 57 años viendo a mi selección vapuleada por un equipo que no creo que sea uno de los mejores del campeonato", destacó.