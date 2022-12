"NOS CRECEMOS ANTE LAS ADVERSIDADES"

El centrocampista de la selección española celebró la llegada de Lopetegui al Madrid y aseguró que "la ilusión que tiene este grupo es superior a todo lo que pueda pasar". "En los momentos donde no he tenido protagonismo en mi club, Lopetegui me ha dado toda su confianza", explicó Isco.