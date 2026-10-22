Martín quiere "batallas" este fin de semana: "Australia es uno de los sitios favoritos de Marc"

El líder del mundial cree que en el Gran Premio de Australia puede conseguir un gran resultado: "Creo que puedo ser rápido".

Jorge Martín quiere batalla con Marc Márquez. Está dos puntos por encima en el mundial de pilotos y sabe que tarde o temprano se encuentren en pista. Quizá sea en el Gran Premio de Australia de este fin de semana.

En la rueda de prensa previa al fin de semana, Martín dice que se siente muy bien: "Creo que puedo ser rápido, pero el año pasado Marco Bezzecchi con la Aprilia fue muy rápido, también Raúl Fernández y es uno de los sitios favoritos de Marc".

"Puede ser un gran fin de semana, espero algunas batallas hasta el final de carrera, porque las echo un poco de menos, siempre vamos de uno en uno, echo un poco de menos un poco de lío", indica el piloto de Aprilia, líder del mundial.

Tiene muy buenos recuerdos de Phillip Island: "Estoy listo. Amo este lugar, siempre he disfrutado en el pasado, fui muy rápido. Por supuesto, tengo que entender cómo ir con la Aprilia, que es súper rápida, pero nunca lo he probado".

"Espero que podamos hacer un gran trabajo. Seguro que echaré de menos Phillip Island los próximos años. Igual volvemos en el futuro, pero, por el momento, lo echaré de menos...", dice sobre un circuito que se despide esta temporada del mundial de MotoGP.

Son cinco citas para el final. Por lo que cada carrera podría ser decisiva de cara a la clasificación. Sobre todo si alguno de los dos protagonistas cometen un error inesperado.

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