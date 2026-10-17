Mensaje de esperanza de Honda a Alonso y Aston Martin: "No podemos perder..."

Koji Watanabe, jefe de la fábrica nipona, analiza la complicada temporada de Fernando y Aston en la Fórmula 1. De cara al futuro, apela a la unidad y la actitud.

Fernando Alonso lleva completados siete meses de temporada muy complicados. A sus 45 años, el asturiano afrontaba esta campaña con la ilusión de poder pelear por el Mundial con un Aston Martin que había diseñado el gran Adrian Newey, considerado uno de los mejores ingenieros de la historia.

La realidad, por desgracia para Fernando, ha terminado siendo muy distinta. El Aston ha terminado siendo uno de los peores coches de la parrilla y Alonso ha quedado relegado a intentar exprimir el máximo de un coche que le ha lastrado por enésima vez.

Honda aparece como el gran culpable de toda esta situación. El motor diseñado por la fábrica japonesa solo ha dado problemas. Koji Watanabe, jefe de la entidad, no asume del todo esa culpa aunque sí reconoce la gravedad de la situación: "Al analizar esta temporada 2026, creo que no se puede definir más que como difícil. Es algo que he dicho muchas veces: con un nuevo reglamento, un nuevo equipo, nuevos combustibles y aceites, y nuevos pilotos…".

"Todo es nuevo. Nosotros también hemos afrontado el reto con grandes ambiciones, y eso no ha cambiado, pero la situación es más difícil de lo previsto. Sin embargo, no debemos perder la actitud de querer ganar, y de cara a los objetivos que nos hemos marcado debemos seguir mejorando, aunque sea solo un poco en cada carrera, realizando esfuerzos que nos lleven hacia el futuro. Eso es lo que pienso ahora", asegura Watanabe en declaraciones que recoge 'Motorsport'.

El directivo también incide en la capacidad de desarrollo de las otras escuderías: "A juzgar por los niveles de rendimiento medidos por la FIA a efectos del sistema ADUO (Oportunidades adicionales de desarrollo y mejora), creo que estamos claramente por debajo de los motores de los demás fabricantes. Por supuesto, no podemos conocer con precisión los valores de las unidades de potencia rivales, así que esto es válido si nos fiamos de las cifras de la FIA".

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