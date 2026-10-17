Aviso de un campeón del mundo a Martín y Bezzecchi: "Márquez sigue siendo..."

Max Biaggi, tetracampeón del mundo, advierte de los peligros que tiene Marc peleando por un Mundial. Señala también algunos errores cometido por Aprilia.

Marc Márquez, Jorge Martín y Marco Bezzecchi están protagonizando una de las luchas por un título más igualadas que se recuerdan en MotoGP. Los tres tienen, a falta de cinco grandes premios, opciones reales de convertirse en campeones.

Solo uno lo será. Martín lidera la tabla con dos puntos de ventaja sobre Márquez y Bezzecchi, algo más alejado, se sitúa a 46 puntos. La pelea promete ser temendamente emocionante en un final de temporada que no permitirá errores.

Max Biaggi, mito del motociclismo y cuatro veces campeón del mundo (dos de Moto2 y dos en 'SuperBikes') advierte a Martín y a Bezzecchi a la hora de enfrentarse a Márquez. El italiano, simpatizante de Aprilia, muestra su asombro también por la igualdad en la pelea.

"Tengo que decir que es un campeonato precioso, quizá uno de los más bonitos, porque la clasificación está muy ajustada, con tres aspirantes al título separados por menos de 20 puntos. Es fantástico. Entre esos tres tenemos a dos Aprilia en las primeras posiciones, primera y segunda. Hacía muchísimos años que no ocurría algo así en la categoría reina", reconoce Max en declaraciones para Gazzetta Motori.

Biaggi señala que el Mundial está como está por los errores de Aprilia y avisa sobre la amenaza que supone Márquez: "Ahora somos competitivos y estamos en la lucha por este Mundial. Veremos qué sucede, porque Ducati sigue siendo fuerte, el campeón del mundo vigente sigue ahí y Márquez es el piloto más temible".

"Aprilia también ha contribuido a que la clasificación se apriete, con algunos pequeños errores y, después, aquel error enorme en el que Martín tira a Bezzecchi. A partir de ahí, la clasificación empezó a estrecharse; de lo contrario, las diferencias habrían sido algo mayores", concluye Biaggi.

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