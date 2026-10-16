Un ex de MotoGP cree que Marc Márquez está trazando un plan perfecto contra Jorge Martín

Ramón Forcada, exingeniero de MotoGP, cree que si Marc acaba ganando este mundial será por el autocontrol que está teniendo.

A Jorge Martín y a Marc Márquez solo les separan dos puntitos en el mundial de MotoGP después del Gran Premio de Indonesia. Allí Márquez asumió que no podía competir por la victoria y aseguró, quedándose en la sexta posición en la carrera larga.

Se está hablando de este mundial como un mundial en el que no se deben cometer errores. Y ese es el plan en el que está Marc. Y esto está siendo elogiado por el exingeniero de MotoGP Ramón Forcada.

En palabras que recoge el medio 'Motosan', Forcada dice que ese sexto puesto es lo máximo a lo que podía aspirar Márquez: "Es un resultado fantástico el de Marc...".

"Lo más importante es que no se vuelve loco", afirma.

Porque el piloto de Ducati ya advirtió que habría circuitos para atacar y circuitos para defender. Indonesia fue uno de ellos. Y el próximo, Australia, es la gran incógnita teniendo en cuenta la fuerza que están tomando las Aprilia.

Forcada está convencido de que en Australia un rival muy importante será Raúl Fernández con su Aprilia satélite: "Hay que tener en cuenta a Raúl Fernández en Phillip Island".

¿Se ayudarán las Aprilia entre ellas para competir contra Márquez? El exingeniero no lo tiene claro: "No es lo mismo si le dice ayuda a Martín o ayuda a Marco Bezzecchi". El italiano sigue en la pugna por el campeonato, aunque cada vez más lejos.

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