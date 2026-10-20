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"Hay que valorar muchos factores..."

Marc Márquez habla abiertamente sobre su retirada

El eneacampeón del mundo considera que puede seguir "siendo competitivo durante algunos años más".

Marc Márquez Marc MárquezGetty

"Estoy aquí y compito porque, por ahora, no he tirado la toalla en el aspecto mental": así de contundente se muestra Marc Márquez en una entrevista con MotoGP cuando le preguntan por su futuro.

El vigente campeón del mundo afirma que física y anímicamente se encuentra bien como para seguir "algunos años más".

"Ya he conseguido muchas cosas, pero sigo sintiéndome competitivo. Y sé que, si quiero, puedo seguir siendo competitivo durante algunos años más", ha señalado.

Sin embargo, el piloto de Ducati explica que su decisión final obedecerá a otros "factores" más allá de su estado.

"Pero no estamos en un deporte como el fútbol o el tenis, en los que se da el 100%, aunque el riesgo es mucho menor", ha explicado.

Es por ello que, por el momento, no quiere ponerse fechas: "Así que hay que valorar muchos factores en MotoGP antes de retirarse. ¿Está más cerca que ayer? Sí. ¿Pero cuándo? No lo sé".

La realidad es que Marc Márquez renovó hace un par de meses con Ducati en un contrato 1+1, es decir, que le asegura correr la próxima temporada, pero que seguir o no en 2028 dependerá de él y de cómo se encuentre.

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