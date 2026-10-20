Marc Márquez desvela el momento en el que dejó de sentirse "como un superhéroe"

El ilerdense recuerda que hasta Jerez 2020 tenía tal confianza en sí mismo que se olvidó de ser "humano".

Antes de afrontar la recta final de la temporada con el título en juego, Marc Márquez ha concedido una entrevista a MotoGP en la que se ha abierto en canal.

Entre otros aspectos, el piloto de Ducati ha recordado los difíciles momentos que pasó tras la lesión que sufrió en Jerez 2020 y cómo esta le cambio.

De hecho, aquel fue el momento en el que él mismo entendió que no era un extraterrestre: "Antes de 2020 me sentía como un superhéroe. Pero entonces llegó 2020 y me enseñó, y aprendí, que somos humanos".

"Un día estamos aquí y al día siguiente podemos ser personas diferentes. En el hombro derecho tengo siete cicatrices diferentes y muchas más, y siento que es lo que hay", explica el de Cervera.

Es por ello que el título de 2025 fue el más especial para él: "Lo he vivido nueve veces, siete de ellas en MotoGP. Y para mí, el último fue el mejor porque, al principio de mi carrera, no me daba cuenta de lo que significaba un título mundial de MotoGP. Porque el hecho de ir ganando año tras año se convierte en algo normal. Pero tras un periodo muy difícil, el año pasado fue el momento en el que más sentí esa explosión de emociones en mi interior"

"Hacerlo durante muchos años seguidos, seguir adelante y mantener la misma motivación… eso es algo que no sé cómo lo hice. No sé qué responder. Quizá porque tenía 20 o 21 años y la energía era diferente. Pero ahora mismo, no sé explicarlo", ha zanjado.

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