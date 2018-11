María José Rienda: "No existe ninguna empresa instrumental y no ha habido ninguna evasión de impuestos"

La presidenta del Consejo Superior de Deportes (CSD), María José Rienda, aclaró que 'está al corriente" de sus obligaciones fiscales ya "no ha habido ninguna evasión de impuestos' por su parte. "Esa información sale del portal de transparencia del gobierno. No existe ninguna empresa instrumental y no ha habido ninguna evasión de impuestos", dijo Rienda tras presidir un acto contra el abuso infantil en el deporte en la sede del CSD.

La presidenta respondió así a la información publicada por el diario 'El Mundo' que afirma que utilizó una sociedad instrumental para cobrar sus derechos de imagen durante los últimos ocho años de su carrera como esquiadora, práctica prohibida por la Agencia Tributaria. La secretaria de Estado declaró que "no se ha escondido ninguna información" por su parte y que igual que muchos deportistas dejó en manos de una asesoría la gestión de determinadas actuaciones durante su etapa en activo.

Se muestra "tranquila"

"Mi carrera deportiva ha sido bastante activa, estoy orgullosa de ella. Yo estaba fuera compitiendo 200 días al año y como muchos deportistas ponen la gestión de determinadas actuaciones en manos de asesores que me aconsejaron", explicó. Rienda aclaró que "la parte física de premios y becas" que ha recibido "se ha justificado con el IRPF" y que, a partir de 2004, se creó una empresa de publicidad para gestionar los contratos procedentes de esta.

"A partir de 2004 empecé a ganar competiciones, fui bastante pública y se creó una empresa de publicidad y todos los contratos de publicidad que se pudieran hacer se hicieron a través de ella, igual que cualquier otra empresa que exista hoy en día", explicó. La secretaria de Estado para el Deporte indicó: "Es una empresa que tiene actividad dentro de la publicidad y, de la gestión que ha podido tener, figuran dos viviendas mías porque están en la declaración. Yo no he escondido nada".

Rienda insistió en que está "al corriente de todas" sus "obligaciones fiscales" y aseguró que está "tranquila" en este sentido, aunque aseveró: "Me da pena por la gente que me quiere y que se ha alarmado por esto. Yo soy la primera sorprendida". Ante las preguntas de si había hablado con el ministro, Rienda aseguró que está en contacto permanente con él y con los miembros del Gobierno y rechazó pronunciarse sobre cuestiones como una posible investigación o su posible dimisión.