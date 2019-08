Solskjaer sigue convencido de la continuidad de Pogba, y eso que el francés se negó a viajar con el United a Cardiff para jugar contra el Milán, un partido que su equipo empató en la recta final y que acabo llevándose en los penaltis.

Solskjaer ya no sabe cómo justificar la ausencia de su estrella: "No es una lesión. Son molestias". Según ha podido saber laSexta, Pogba se ha plantado. Está forzando su marcha al Real Madrid mientras su entrenador no sabe cómo explicarlo.

Sus compañeros no se mojan a cuatro días para que cierre el mercado de fichajes en Inglaterra y pese a que el United todavía podría vender después de esa fecha, su salida hacia el Madrid se complicaría mucho si no llega antes un sustituto a Old Trafford.