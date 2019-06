La vida de Robert Moreno cambió el mismo día que la selección española ganó su único mundial en 2010. Todo empezó con una recomendación y una llamada de Joan Bárbara: "Luis Enrique está buscando nuevos analistas y le he hablado de ti, prepárate que te va a llamar".

Cuando estaba en la mitad de su jornada laboral, el propio ex entrenador del FC Barcelona y AS Roma le llamó para dialogar con él unos minutos. La entrevista terminó, según comenta el propio Robert Moreno a palabras de Luis Enrique: "No necesito conocerte, te van a llamar del club, vas a fichar por el Barça". Ahora, se planteaba la difícil decisión de dejar el trabajo y empezar una nueva vida en 'Camp Barça'.

Él tenía una obsesión por llegar al fútbol profesional y el análisis de vídeo es la clave de su éxito: "Nadie utilizaba el vídeo como herramienta clave". "Cuando estaba entrenado a los equipos, me daba cuenta que me perdía mucha información, por la posición y por la capacidad del ojo humano en captar información", comenta el seleccionador sobre la razón por la que se especializó en esa disciplina.

Descubrimos que una de sus grandes pasiones es la lectura, pero sobre todo aquella enfocada a su pasión, el fútbol. "Desgraciadamente me di cuenta, lo que se publicaba estaba anticuado, y no tenía un alto valor a cuanto contenido", dice el entrenador de la selección española. Esta situación le hizo conocer al también entrenador y escritor Manuel Conde y juntos montaron la editorial. Pero al tiempo la dejó, tiempo más tarde después de abandonar Roma publicaron otra editorial publicó su libro 'Mi receta del 4-4-2', a pesar de jugar con el 4-3-3 junto a Luis Enrique.

A modo de anécdota, Robert Moreno explica que a raíz del fútbol conoció a su esposa e incluso consiguió su trabajo en la sucursal del banco: "El padre de unos de los chavales que entrenaba en la Florida me comentó que tenía perfil para trabajar en una oficina bancaria, trajo una solicitud de empleo, la rellenamos, la entregué, me hicieron las pruebas y entré".