El PSG sin Neymar gana por la mínima en el campo del Nantes

El Paris Saint Germain, que no pudo contar con el brasileño Neymar por sus problemas en las costillas, ganó con solvencia al Nantes, quinto clasificado, y elevó a once puntos su renta como líder de la Liga de Francia, que completó la vigésima jornada. La autoridad parisina fue incontestable a pesar de no contar con su principal estrella y de la reputación del Nantes, que acumulaba dos triunfos seguidos y aspira a instalarse en un puesto europeo. Unai Emery recurrió al argentino Ángel Di María como sustituto de Neymar.

Además, dejó como reserva a Thiago Silva y puso en su lugar a Presnel Kimpembe. En esta ocasión, además, situó en el once inicial al Giovanni Lo Celso en vez del alemán Julian Draxler, al que sitúa en ocasiones para completar la medular. Además, el uruguayo Edinson Cavani recuperó su sitio, del que estuvo al margen un par de partidos como sanción por llegar tarde a los entrenamientos tras las fiestas navideñas. No fue suficiente el empuje del equipo de Claudio Rainieri ante un adversario plagado de talento y que se situó con ventaja a los doce minutos, cuando un pase de Cavani fue aprovechado por Di Maria para llevar la pelota a la red.

La ventaja en el marcador permitió al PSG jugar con espacios ante los intentos de su rival. Amenazó en varias ocasiones la meta del rumano Ciprian Tatarusanu. La más clara fue de Di María, que falló a puerta vacía un buen centro de Adrien Rabiot. El argentino envió el balón al travesaño. Mejoró el Nantes en la segunda mitad, cuando ocupó más tiempo el campo del líder. Pero la falta de contundencia de sus delanteros le penalizó y el equipo de Emery terminó por adueñarse del juego y del resultado.

En el tramo final, el Nantes se quedó con un jugador menos por la expulsión, por doble amonestación, de Diego Carlos que atropelló involuntariamente al árbitro. Sin embargo, el juez Tony Chapron, tras caer, soltó una patada al futbolista que luego expulsó.