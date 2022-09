COMUNICADO OFICIAL DEL CLUB BLANCO

El club blanco ha emitido un comunicado explicando que no tiene previsto hacer ofertas por Neymar. "Ante las constantes informaciones que vinculan al jugador del PSG Neymar Jr. con nuestro club, el Real Madrid C. F. quiere aclarar que no tiene previsto realizar ninguna oferta por el jugador", explica el Real Madrid.