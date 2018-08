Courtois: "¿Mi traspaso? No voy a comentar nada sobre eso ahora. Es un tema muy delicado''

El posible fichaje de Thibaut Courtois por el Real Madrid sigue dando que hablar. Esta vez ha sido el propio portero quien se ha pronunciado al respecto: "No puedo decir mucho por el momento. No pienso en ello, estoy muy tranquilo, ponerme nervioso no ayudaría", añadió.

Y cuando le preguntaban sobre su futuro: ''¿Mi traspaso? No voy a comentar nada sobre eso ahora. Es un tema muy delicado''. El guardameta tiene claro que "lo importante es estar listo y preparado para la próxima temporada", según informaciones de la prensa belga.

El belga creció en la cantera del Genk, es por ello que ha estado presente en el Genk-STVV de la Jupiler Pro League y ha hecho el saque de honor en el partido. No es un secreto que Courtois quiere vivir en Madrid para estar cerca de su familia. Pero por ahora, su contrato con el Chelsea podría impedirlo al no contar con un buen sustituto para la portería de Stamford Bridge.