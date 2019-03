Rubiales: "Hay que crear un sistema de reparto de ingresos que no convierta a Tebas en el Ministro de Deportes"

El presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, ha asegurado que deben cambiar el sistema de reparto de ingresos del fútbol español para beneficiar a la base, y ha afirmado que el actual prácticamente convierte al presidente de LaLiga, Javier Tebas, "en el Ministro de Deportes", manejando "a su antojo una cantidad ingente de dinero para obtener beneficios" para luego, de modo "mezquino", distribuirlo a modo de "ayuda".

"Tenemos que crear un sistema por el cual no se convierta al presidente de LaLiga en el Ministro de Deportes, que maneja a su antojo una cantidad ingente de dinero para obtener beneficios. Tenemos que crear un sistema en el que la pirámide se retroalimente de la cúspide a la base, y eso en este país no se ha conseguido hasta el momento. Ahora hay una mayor sensibilidad y vamos a ver, porque si no seguirá aprovechándose el de siempre", declaró ante los medios en Valencia, donde la selección española juega ante Noruega.

En este sentido, deseó poder "hablar con LaLiga" sobre el reparto.

"Ayer estuvimos con el presidente de la federación noruega y nos decía que el 25% de los derechos de televisión se repartían entre la base. ¿Sabéis cuánto llega aquí en España? Un 1%, y hubo un pacto previo del 3%. Hay quien se queja de las demás competiciones que quiere hacer UEFA o del reparto. El fútbol es un círculo que tiene que retroalimentarse, y la cúspide de esa pirámide tiene que ayudar a que los niños, las mujeres y el fútbol con otras capacidades mejore. No me vale con secuestrar parte del dinero que te llega para decir que tú ayudas, eso es mezquino", subrayó.

Además, el máximo mandatario de la RFEF recordó la negativa de LaLiga a sentarse a hablar del convenio regulador. "Creo que es bueno que la gente sepa que hemos invitado una y otra vez a LaLiga a dialogar. Primero se puso una excusa, que era la petición de un conflicto de competencias ante el CSD, que ahora transcurrido eso y una vez se ha dado portazo a ese tema, vendrá otra excusa", manifestó.

"Son excusas; hay una institución que quiere, que busca el acuerdo, que busca ceder en cosas por el bien del fútbol, y otra que busca continua confrontación. Espero que la gente sepa diferenciar entre quién busca la confrontación y a quién no le queda más remedio que defenderse con todas las de la ley", añadió. A pesar de todo, Rubiales aseguró que no está "cansado", ya que el fútbol es su "vida".

"Todos los que estáis alrededor del fútbol demandáis que nos pongamos de acuerdo. Nosotros estamos pidiendo reunirnos, hay alguien que no se quiere reunir, que hace preguntas al CSD sobre de quién es balón o el 'naming', y a la vez se atreve a firmar un balón o un 'naming' de la competición; creo que es bastante sencillo de entender quién está actuando de una manera correcta y quién no", apuntó.

También restó importancia a las declaraciones de Tebas, que afirmó que la posibilidad de crear una Superliga europea son "planes de barra de bar a las cinco de la mañana".

"No quiero entrar en descalificaciones ni en barras de bar; no me he sentido aludido, no creo que lo dijera por mí. Creo que nuestro camino es el de la rectitud, el de intentar lo mejor y que no se juegue los lunes. Ratifico aquí que la temporada que viene no se va a jugar los lunes. Hay que buscar lo mejor para el fútbol, para los aficionados y los equipos, en España, después vendrán China, Estados Unidos o lo que tenga que venir", aseveró.

Además, reiteró su compromiso con la libertad de expresión, recordando que se mostró contrario a la limitación de preguntas a los futbolistas al término de los partidos de LaLiga.

"Entre todos tenemos que dignificar el fútbol, y para eso es tan importante la libertad de expresión como el respeto. Para todo lo que se diga con respeto, aquí van a tener a un amigo que quiere ayudar. Me habéis visto, cuando alguien censuraba a los medios o impedía determinadas preguntas, salir en defensa de la libertad de expresión", indicó.

Por último, pidió no hacer política de la negativa de varios clubes como el Real Valladolid, el Rayo Vallecano o el Huesca a prestar jugadores para el amistoso de Cataluña ante Venezuela.

"Gerard -López, seleccionador catalán- es un buen amigo, somos contemporáneos, nos hemos enfrentado en ocasiones; ha sido el primero que me ha dicho que de esto no hay que hacer noticias negativas. Creo que cuando hablamos de la selección catalana, como de la vasca, también deberíamos hablar de la gallega, de la andaluza, de la murciana o de la valenciana, y no se habla tanto porque hay quien tiene interés de hacer política gracias al fútbol", concluyó.