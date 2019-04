Luis Enrique, sobre su futuro: "Si no es aquí, no será en ningún otro lado"

Luis Enrique lo ha dejado claro. Después de varias declaraciones de 'ni si, ni no, ni todo lo contrario', el asturiano ha confirmado que no tiene ninguna intención de abandonar el banquillo del Barcelona y que, de hacerlo, no se irá a ninguna parte.

"Tenemos tiempo para mi renovación. El club se mantiene a mi lado y seguimos planificando el futuro centrado en el presente. Si mi futuro no está aquí no será en ninguna parte", dijo en una entrevista en 'Barça TV'.

Para 'Lucho', ya ha llegado al techo de los banquillos a nivel de clubes: "Estoy en el mejor equipo, con los mejores jugadores y todo con mi familia, aunque esta profesiión tiene una parte dura".

El entrenador del Barça repasó la situación de tres jugadores de su plantilla: "Aleix Vidal está cambiando su situación. Al principio tomé una decisión y ha contado menos, pero me cae muy bien. Alcácer tiene gol por un tubo y hará goles, no sé cuándo pero los hará. Sergi Roberto será pivote en el futuro. Nos da salida de balón y conducciones. Le falta gol. No me recuerda a mí, yo era más cabroncete".

El asturiano, eso sí, también hablo del pasado, más concretamente de la eliminatoria en cuartos ante el Atleti que les dejó fuera de Champions: "En la ida nos llevamos un resultado corto para lo merecido, y en la vuelta ellos tuvieron el partido ideal. Estuvieron muy replegados. Lástima que en la final de Champions el Atlético no tuvo la fortuna que sí tuvo contra nosotros".