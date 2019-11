Uno de los grandes momentos de la noche en 'El Chiringuito' lo dio Alfredo Duro recordando cómo conoció a Pelé durante un Mundial, un encuentro que se dio... en un baño.

"Al lado de un lavabo, no sé si entraba o salía, Pelé aceptó que hablásemos un ratito. No tenía mis artilugios en ese momento. Luego no fui yo el que le hice la entrevista, fue otro compañero de la radio", desvela Duro.

