El Real Madrid necesita una victoria en la última jornada de la fase de grupos de la Champions para estar en octavos, aunque le podría valer incluso un empate. Todo ello gracias al triunfo del Inter de Milán, que le hizo un favor. Antes, su clasificación parecía mucho más complicada, con la sombra de la Europa League.

Y en 'El Chiringuito' hablaron sobre esta posibilidad de ver al Madrid en la segunda competición europea. A José Luis Sánchez y Edu Aguirre no les hace ninguna gracia.

"Prefiero quedar cuarto o pasar a octavos y caer ahí". "Gabi, capitán del Atlético de Madrid, dijo que la Europa League era una mierda. ¿Gabi era humilde? ¿Cuántas Champions tiene el Atleti? Ninguna y no querían jugar la Europa League", afirmó Sánchez.

Aguirre, por su parte, aseguró que "no celebraría" una victoria contra el Qarabag en esta competición: "He visto ganar tres Champions seguidas. Yo como aficionado diga que no me apetece la Europa League. Lo siento".

Y Josep Pedrerol les pidió "humildad": "Si te toca jugar la Europa League, con humildad. A pelear, que no es fácil que la ganes. Respeto para el Sevilla que ha ganado la Europa League más que nadie, da la cara y pone el nombre de España en toda Europa".

"El Madrid tiene que decir: 'vamos a levantar la Europa League'. El Madrid no da buena imagen y vendemos prepotencia", sentenció el presentador de 'el Chiringuito'.