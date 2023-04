La semana pasada Antonio Cassano sembró la polémica en Italia al atacar a Jose Mourinho. El exfutbolista italiano expresó con duras palabras que el técnico portugués no es el entrenador adecuado para el Real Madrid.

"Le importa una mierd* el fútbol. Van a mirar la historia, pero no nos dejemos engañar, porque no sabe trabajar, hablar y comunicar fútbol", dijo en 'Bobo TV'.

"Podría volver al Real Madrid porque Ancelotti podría irse a Brasil, pero también puede ir al San Martinés", añadió.

"Si el Real Madrid quiere un entrenador de fútbol, que no llame a Mourinho", concluyó.

Ante estas ofensas a 'The Special One', la respuesta del luso no se hizo esperar, y en la rueda de prensa posterior al partido entre la Roma y el Torino tomó la palabra.

En primer lugar, Mourinho indicó que "cada uno puede criticar y pensar lo que quiere, pero mientras Cassano se divierte, otros trabajan de manera seria".

Después señaló la carrera futbolística de Antonio Cassano: "Ha jugado en la Roma, en el Inter y en el Real Madrid: en Madrid lo recuerdan por su chaqueta, con la Roma ganó una Supercopa sin jugar, en el Inter no ganó ni la Copa de Lombardía".

Al mismo tiempo, fue capaz de desprestigiar al exjugador alabando a su propia trayectoria como técnico: "En cambio, saben lo que gané con Inter, Madrid y Roma...él tendrá un problema conmigo, yo no lo tengo con él", asumió.

Ni corto ni perezoso, Jose Mourinho tiró de picardía para mandar otro recado a Cassano. El italiano en la temporada 2012-2013 cuando era jugador del Inter se peleó con su compañero Marko Livaja, algo que Mourinho anotó en su defensa.

"Le digo solo esto, porque él tiene 40 años y yo 60: de vez en cuando, en la vida, si intentas siempre jugar a los bolos, te cruzas con un Marko Livaja y te diviertes menos", añadió.

Este cruce de declaraciones se produce en un momento en el que el entrenador portugués mantiene a la Roma tercera en la clasificación de la liga italiana. Además, el equipo romano jugará esta semana la ida de cuartos de final de la Europa League ante el Sevilla.