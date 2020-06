A falta de pocas horas para que se reanude LaLiga con la disputa del derbi sevillano en el Sánchez Pizjuán este jueves a las 22:00 horas, José Luis Mendilibar pasó revista en 'El Partidazo'.

El entrenador de la SD Eibar, que retomará la competición en el Di Stéfano frente al Real Madrid (domingo, 19:30 horas), habló sobre el factor público, el calendario o los ya famosos cinco cambios.

En primer lugar, espetó una enérgica crítica a que se permita que haya gente en los bares, pero no público en los campos: "¿Por qué hay gente en los bares y no puede entrar un tercio del aforo en un estadio? Ahora, me parece que se puede jugar y que puede haber gente en los estadios".

La reanudación de LaLiga contará con una importante novedad: se pueden hacer cinco cambios. Mendilibar, que siempre se ha caracterizado por abogar por un fútbol 'clásico', señaló: "Ya estamos adulterando un poco la competición. No podemos jugar al mus sin saber las reglas. Cuando empieza la competición tiene que estar todo sabido. Estamos cambiando las reglas según cómo va el fútbol".

A su vez, reseñó que el hecho de jugar tanto en tan poco tiempo puede tener consecuencias: "Yo creo que no estamos preparados para jugar tantos partidos en tan poco tiempo. Ni en los Mundiales se ha hecho una cosa igual. La preparación no es la más adecuada. Hemos tenido que entrenar de diferentes maneras. Pueden pasar cosas que no son habituales".

"Estamos cambiando las normas. Con un pequeño cambio ya cambias el deporte. Deberíamos jugar como lo hacíamos antes del coronavirus", añadió al respecto el técnico armero.

Por último, pero no menos importante, Medilibar habló sobre los contratos que expiran el 30 de junio ya que pueden ocasionar un problema: "El 30 de junio termino contrato, yo he dicho que sigo un mes más. Puede haber algún jugador que termine contrato en junio con el Eibar y no juegue en julio".