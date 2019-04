James: "No puedo asegurar que vaya a seguir en el Real Madrid"

El jugador del Real Madrid James Rodríguez ha afirmado que no puede asegurar si va a continuar o no en el conjunto que dirige Zinedine Zidane ante la ausencia de minutos, después de no jugar ni un minuto en la final del Mundial de Clubes ante el Kashima Antlers (4-2).

"No te puedo asegurar eso -su continuidad-, pero hay que estar tranquilo y tengo siete días para poder pensar en todo. Yo quiero estar aquí, pero a veces no se dan cosas, hay que pensar bien todo y no te puedo asegurar si sigo o no porque yo quiero jugar más", apuntó antes los medios de comunicación.

Pese a la situación que atraviesa en el equipo y a que ha disputado 839 minutos en 15 partidos en los 24 jugados por el equipo en la presente temporada, el colombiano aseguró sentirse "feliz" en Madrid, aunque quiere "pensar bien todo".

"Yo quiero quedarme, estoy siendo feliz aquí, pero quiero jugar más. Yo estoy feliz aquí, todos los que están cerca de mí también, es una ciudad en la que quiero estar siempre, pero si uno quiere jugar más, hay que pensar bien todo y poder buscar salidas", puntualizó.