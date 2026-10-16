Huelga en el Clásico entre Barça y Madrid: atención a la denuncia de los trabajadores fijos discontinuos

El colectivo ha convocado una huelga de tres días, del 23 al 25 de octubre, que coincidirá con el Clásico y con diversos partidos del equipo femenino, categorías inferiores, baloncesto y balonmano.

Los trabajadores fijos discontinuos del FC Barcelona han convocado una huelga entre las 0.00 horas del 23 de octubre hasta las 6.00 horas del 26 de octubre.

Este personal, que cubre las necesidades operativas en días de partido, denuncia un "deterioro" en las condiciones laborales, falta de personal y "desigualdad" entre el propio colectivo.

"Denunciamos el incumplimiento de acuerdos, irregularidades de carácter contractual, situaciones de discriminación entre trabajadores y trabajadoras del mismo Club, incumplimientos del convenio colectivo y una reducción progresiva de nuestra plantilla, mientras diversos servicios pasan a ser cubiertos por empresas externas. Alertamos de que esta situación precariza los servicios, reduce la capacidad de respuesta ante incidencias y perjudica la atención de socios y aficionados", denuncia el comité.

Los trabajadores fijos discontinuos, que son entre 60, denuncia que deberían ser "entre 90 y 95", pero el club les comunicó que no ampliaría plantilla hasta que se finalicen las obras del Camp Nou.

Sus labores versan en apertura de puertas, gestión de entrada por tornos y parking, incidencias con las entradas, acomodo de la prensa, atención a los palcos VIP...

Es por ello que ven en la huelga de tres días (23-25 de octubre) "el último recurso" para revertir una situación que ha llegado al límite.

Esta convocatoria no solo afectará al Clásico entre Barça y Real Madrid del domingo 25 de octubre, sino también al equipo femenino, que juega en el estadio Johan Cruyff, y a los de baloncesto y balonmano en el Palau Blaugrana, además de las categorías inferiores.