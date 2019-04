Guardiola no desmiente el interés del Real Madrid en ficharle: "Soy seguidor del Barcelona"

Pep Guardiola estuvo en la órbita del Real Madrid, al menos según su biógrafo. El técnico de Santpedor ha hablado sobre dicho asunto en la rueda de prensa previa al encuentro que enfrenta al Manchester City contra el West Bromwich y sin negarlo sí que ha cerrado la puerta a un posible aterrizaje al Santiago Bernabéu.

"Ni a mi me conviene ir al Real Madrid ni al Real Madrid le conviente ener a un entrenador como yo. Soy seguidor del Barcelona", dijo el entrenador 'citizen' ante los medios.

Además, Guardiola se ha referido a la cada vez mayor cantidad de partidos consecutivos que lleva el City sin ganar: "Necesitamos vencer lo antes posible. Mis jugadores no han jugado ni un partido sin pasión y sin intentar ganar hasta el final. Mucha circunstancias no ayudaron. Tenemos que cambiar decisiones y situaciones lo antes posible. no nos podemos rendir".