Griezmann: "No me arrepiento de haberle dicho 'no' al Barcelona"

Antoine Griezmann ha vuelto a hablar sobre su 'decisión'. El francés, protagonista de uno de los culebrones de un verano que para él comenzó mucho antes, ha comentado en 'Telefoot' qué le llevó a decir 'no' al Barcelona y aceptó la oferta de renovación del Atlético.

"Hubo momentos que no estaba bien. Fue la decisión más difícil de toda mi carrera, pero no me arrepiento de haberle dicho que no al Barcelona. Cuando me decían 'queremos que te quedes' me daban mucho amor", afirma.

Griezmann habla también sobre la importancia de su mujer Erika: "Hablaba con mi esposa, pero ella tampoco sabía al cien por cien todo. Ni tan siquiera mis padres".