Gareth Bale no sufre ninguna lesión y podría reaparecer en Liga ante el Alavés

Las pruebas médicas a las que fue sometido el delantero galés tras retirarse en el descanso del derbi madrileño del sábado contra el Atlético de Madrid en el Santiago Bernabéu por sentir unas molestias musculares, dejaron buenas noticias para Julen Lopetegui.

Según informaron fuentes del Real Madrid, Bale no sufre lesión muscular y en la resonancia magnética no se aprecia ninguna lesión. Las molestias que sufrió se deben a una pequeña distensión que no le impedirá entrenarse y preparar su vuelta esta semana para el duelo en Vitoria de la Ligar del próximo sábado.

Tras las malas noticias con la operación a la que fue sometido Isco Alarcón por una apendicitis que le tendrá un mes de baja y la lesión en un gemelo de Marcelo, que le dejará tres semanas fuera de los terrenos de juego, Lopetegui recibió en Moscú la buena noticia de que, tras no poder contar con Bale ante el CSKA, podrá hacerlo en el próximo encuentro del Real Madrid.