Alessandro Arlotti cambiará el Pescara por Harvard. El joven mediapunta italiano, internacional con Italia sub-17, ha decidido abandonar su carrera en el fútbol italiano y decantarse por la oferta de la prestigiosa universidad estadounidense, donde comenzará sus estudios en Economía a partir del curso que viene.

Arlotii cuenta en 'RMC Sports' que al recibir la invitación de uno de los centros universitarios mejor valorados del mundo no se lo pensó dos veces, a pesar de que su decisión ha provocado cierta disconformidad en su entorno futbolístico.

"Sentí que no podía renunciar a esta oportunidad. He recibido muchos mensajes de gente que me decía que me lo pensara bien, que no debía tomar esta decisión. Entre ellos, amigos, compañeros de equipo, entrenadores y directivos, pero también personas que no conozco en Instagram. Me explican que han leído mi historia y que no están de acuerdo conmigo, pero yo intento contárselo", declara el italiano en el medio francés.

El joven, juvenil del Pescara, pone rumbo a Estados Unidos, donde no dejará su pasión por el fútbol pese a su decisión de centrarse en los estudios. El excanterano del Mónaco seguirá el camino de su hermano Gianluca, que también estudió en el país norteamericano y quien le ha aconsejado jugar en la Ivy League, liga de fútbol compuesta entre las ocho mejores universidades del país.

"Mi hermano me ha comentado que el fútbol ahí es menos técnico, pero muy físico", señala Arlotti, que jugará en el Harvard Crimson, equipo de fútbol de la universidad.