El Atlético y los penaltis: ¿Hay que entrenarlos, es mala suerte, responde a una racha?

HA ERRADO OCHO DE LOS 13 LANZAMIENTOS ESTA TEMPORADA

El Atlético de Madrid tiene en los penaltis su particular 'talón de Aquiles'. Los jugadores de Simeone han fallado ocho de los 13 lanzamientos desde los once metros esta temporada. Griezmann reconoce que los entrena aunque Simeone no deja claro si es una cuestión de práctica en los entrenamientos.