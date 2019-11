Advertencia: las imágenes del vídeo pueden herir su sensibilidad.

El partido entre el NK Jelengrad y el NK Jasenovac de la segunda división del condado de Sisak-Moslavina (Croacia) ha tenido una amplia repercusión debido al lamentable incidente que protagonizó uno de los jugadores.

Durante el encuentro, varias gallinas entraron al terreno de juego. Uno de los jugadores, Ivan Gazdek, pateó a una de ellas hasta matarla, cogiéndola y lanzándola lejos del campo. El árbitro decidió expulsarle por "conducta antideportiva".

Tras el partido, Gazdek explicó que no lo hizo a propósito. "Corrí hacia las gallinas para ahuyentarlas, moví el pie y maté a una sin querer. Ya he pedido disculpas y le he comprado a la dueña una nueva gallina", explica el jugador.