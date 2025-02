La dura reflexión de Pedrerol sobre la entrada de Romero a Mbappé: "Si no protegemos a los jugadores..."

Ha sido la polémica del fin de semana. La fuerte entrada de Carlos Romero a Kylian Mbappé solo se sancionó con tarjeta amarilla y eso ha provocado muchas críticas. Una de las más destacadas, la de Josep Pedrerol que carga contra la poca capacidad que hubo para garantizar la integridad física de los futbolistas.

"¿El VAR para qué está? No hace falta que haya una consigna o una orden explicando a los árbitros qué es roja y qué no es roja. Cualquiera sabe que lo de Cornellá era expulsión. Es un escándalo a nivel internacional Si no protegemos a los futbolistas... esto se acaba", aseguró el presentador de 'El Chiringuito' como crítica ya no solo al árbitro de campo, sino también al VAR.