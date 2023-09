Víctor Mollejo, jugador del Real Zaragoza, ha querido pedir disculpas después del partido que enfrentó en La Romareda al cuadro maño frente al Cartagena. El motivo, su celebración del 3-1, ya en el descuento, que ha causado mucho revuelo en redes sociales.

El futbolista, canterano del Atlético, se llevó la mano a la entrepierna con rabia después de anotar su diana.

Tras el duelo pidió perdón: "Lo primero es pedir disculpas a todas las personas que se hayan podido sentir ofendidas".

"Es un gesto que no corresponde a la educación que yo tengo", afirma Mollejo.

"Ahora en frío me arrepiento"

El jugador, en sus palabras, reconoce que fue algo que no iba dirigido "a nadie".

"En frío me arrepiento, y ojalá haberlo cambiado. Pero no era nada significativo ni me dirigía a nadie", concluye un jugador que terminó pidiendo de nuevo disculpas con un "lo siento".

El Zaragoza, líder

El Zaragoza suma por victorias los cinco partidos disputados en esta temporada en Segunda. Los maños son líderes con dos puntos de ventaja sobre el Espanyol.