Luis Enrique: "¿El derbi? Me gustaría que perdiesen los dos"

¿Qué Málaga esperas?

"Nos medimos al Malaga en su mejor racha de resultados. No necesitan mucho para crearte peligro. Me imagino que jugarán replegados y tratarán de generarnos peligro en transiciones, en cotragolpes. Hemos podido entrenar poco en los últimos días y le prestamos mucha atención a este tipo de partidos tras parones de selecciones".

¿Cómo influyen estos parones en el equipo?

"Al final, este tipo de partidos son diferentes por los parones. Los jugadores siguen comitiendo, pero lo hacen en sus selecciones. El hecho de tener cada mes el parón de selecciones te permite plantear todo con más calma. Para la mayoría de nuestros jugadores no ha habido descanso. Para nosotros ha estado bien, te paras y ves todo con perspectia".

¿Messi, acabará su carrera en el Barça?

"Sería mejor que lo constestará Messi. Me imagino a Messi muchos años en el Barça y sería bonito que acabará su carrera en el club que le dio la oportunidad. Me gustaría que acabara su carerra aquí".

¿Que resultado le gustaría para el derbi madrileño? ¿Verá el partido?

"Si ganamos (al Málaga) lo veré y me gustaría que perdiesen los dos".

Hasta ahora han tenido un calendario complicado y están arriba...

"A priori nuestro calendario no ha sido fácil, pero eso no significa nada. Pensar que porque has tenido esas salidas va a influir en algo... No. Tenemos que ir a San Sebastián... No saquemos conclusiones. Hay que intentar ser consciente de la dificultad de la Liga y centrarse en los diez meses de competición".

Baja de Luis Suárez, ¿oportunidad para Alcácer?

"Es una gran oportunidad para Alcácer. El objetivo es hacer un buen partido. Al final con minutos y con el equipo que tenemos tendremos oportunidad de de ganar el partido haga quien haga los goles".

¿Cómo has visto a Messi con Argentina?

"Lo he visto muy bien. También a Mascherano, Luis Suárez y Neymar"

¿Está Neymar para jugar?

"Sí, el calendario indica que puede pasar esto, Ha entrenado con el resto. Él esta acostumbrado a este tipo de viajes y todos los que han entrenado hoy están para jugar mañana".

¿Busquets? ¿Te hubiera gustado que descansará más?

"Pregunta para Lopetegui. Lo que me guste a mí o me deje de gustar... Cada uno defiende lo suyo y entiendo este tipo de situaciones".

¿Confías en ponerte líder mañana?

"Sólo confío en hacer un partido completo, estar atentos al segundo balón, contrarrestar al Málaga... Eso es lo que me preocupa".

¿Qué le pides a un delantero?

"Les pido con balón una cantidad de cosas: Darnos salida, generar espacios, jugar de cara, llegar al remate. Sin balón fijar a un central, ayudar a la línea de medio campo... Si luego marcar goles pues perfecto".

¿Rakuten? ¿Valoración?

"Me parece una cuerdo a la altura de lo que significa el Barcelona. Muy positivo. Son cosas que están en evolución y van cambiando. Es una gran noticia para todos los culés. La imagen del Barcelona es la de 'Mes que un club'".

¿Sería injusto que Messi no ganará el Balón de Oro?

"Messi es el mejor de toda la historia, un premio arriba o un premio abajo… Hay tantísima diferencia respecto a los demás que dudar de eso es irrisorio".

¿Imaginas a Luis Enrique mucho en el Barcelona?

"He perdido la imaginación de golpe"

¿Renovación de Messi?

"Es una cosa entre el club y el jugador. La historia debe tener un final feliz pero son los interesados los que deben decidir".