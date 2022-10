Cristiano Ronaldo ha sido presentado por todo lo alto con la Juventus de Turín y en su intervención ante los medios dejó claro que la decisión de fichar por el club italiano la tomó hace tiempo.

"Ha sido una decisión fácil, la tomé hace tiempo. Todo el mundo me decía que era un club en el que podía jugar yo. No ha sido una decisión tan complicada, ha sido un paso importante en mí carrera", explicó Cristiano.

"Siempre me han gustado los desafíos. Nunca podía esperar haber ganado lo que he ganado a nivel colectivo e individual. Estoy listo para este reto y estoy seguro que me irá bien como en el pasado", aseguró Cristiano.

El delantero portugués también aseguró que a su edad muchos jugadores eligen otro destino, menos exigente que el que él ha elegido.

"Estoy es un reto increíble en mi carrera. Los jugadores de mi edad se van a China, Catar... Y a mí me hace feliz estar aquí. Gracias a la Juve por darme esta oportunidad de seguir aquí mí carrera", indicó Cristiano.

Cristiano Ronaldo ha considerado que salir del club madridista para ir al juventino "no es un paso atrás, siempre es adelante".

"No diría que es un paso atrás, siempre es adelante. (Juventus). Es un equipo para ganar, ha ganado las siete últimas ligas italianas, ha estado últimamente en dos finales de 'Champions'. Espero llevar al Juventus al nivel más alto", dijo Cristiano Ronaldo.

Cristiano Ronaldo, además, dijo con cierto ironía que la del Juventus era la única oferta que había recibido, y consideró como "un momento especial" los aplausos recibidos por la afición juventina cuando marcó de chilena el gol en Liga Campeones con el Real Madrid.