Roman Abramovich no lo sabe. o sabía más bien, pero un exjugador del Chelsea podría haber acabado perfectamente con su vida en plenas vacaciones. Pat Nevin, un ex de los 'blues', ha reconocido en la 'BBC' que hace no muchos años casi se lleva por delante al propietario del club de Londres.

"Estaba de vacaciones en Arran, y casi atropello a un señor que iba en bicicleta. Le pude haber matado", cuenta.

"El hombre era Roman Abramovich... ¡Menuda historia habría sido esa si le hubiera matado!", prosigue el escocés.

Eso sí, por suerte para él no sabía quién fue el autor de dicho posible atropello: "Hasta ahora él no sabe que fui yo".

Ahora, eso sí, va a ser que sí lo sabe...

