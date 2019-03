¿Cómo llaman a Sergio Ramos en el vestuario del Real Madrid? Lo desvela Marcelo

MARCELO REVELA EL MOTE

Jugones desvela el mote de Sergio Ramos en el vestuario el Real Madrid. Las imágenes revelan como Marcelo se dirige hacia el capitán llamándole "Camas". Además, el central cuenta el porqué sale el último del vestuario: "Tradición ya, pero el capitán siempre es el último que se baja del barco. Es algo que siempre he hecho desde que llegue aquí y no me ha ido mal".