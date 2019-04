Cinco cosas que necesitas saber de la jornada 22 de Liga

JORNADA 22 | ¿CONTRA QUIÉN JUEGA TU EQUIPO?

El Barcelona visita al Alavés en la previa de la gran final de Copa del Rey, un estadio donde no ha marcado en sus tres últimas visitas a Mendizorroza. Complicada salida para el Real Madrid en Pamplona ante Osasuna: allí ha empatado en los dos últimos partidos disputados; no gana desde el año 2012 cuando lo hizo por 1-5. El Atleti recibe al Celta en el Vicente Calderón; no ha perdido el conjunto de Simeone en los últimos seis partidos, manteniendo la portería a cero cinco veces.