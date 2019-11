La periodista Carme Barceló comentó en 'El Chiringuito' las palabras de Ortega Smith contra Gerard Piqué en la presentación de la Copa Davis en la Caja Mágica de Madrid.

El secretario general de Vox criticó al central del Barcelona: "Un jugador que ha despreciado a España y a los españoles y que ha abogado por la división no me gusta nada". Estas palabras han sido contestadas por la tertuliana.

"Este señor está bastante desinformado. Que me explique cuándo ha atacado Piqué a España, que me venga con las pruebas y hablamos. Me parece fatal es que este señor se invente las cosas", afirma Barceló.

Juanma Rodríguez respondió a las palabras de Carme: "No soy el abogado de Ortega Smith, que se defiende bastante bien. Piqué avaló una consulta declarada ilegal por el Tribunal Constitucional. Si hay alguien que está más cerca de la verdad entre Piqué y Ortega Smith, creo que es Ortega Smith".