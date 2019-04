Bronca de Maradona a un periodista: "Si te pego te estropeo"

EN EL HOTEL DONDE SE ALOJA EL 'PELUSA'

Tremendo rifirrafe entre Maradona y un periodista en un hotel de Madrid, donde el 'pelusa' está hospedado. Maradona recriminó al periodista que estuviera dentro del hotel sin tener habitación. "Si yo te llego a pegar no te queda la nariz. Vos no puedes estar en mi hotel si no tienes habitación", le espetó el exjugador argentino.